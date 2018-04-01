Антонов заявил, не помнит такого крушения российско-американских отношений

МОСКВА, 1 апр — РИА Новости. Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что не может припомнить такого крушения российско-американских отношений.

"Честно говоря, таких выпадов в адрес РФ я не помню, такого крушения российско-американских отношений из истории я не могу припомнить", — сказал Антонов в интервью программе "Известия. Главное" на "Пятом канале".

Ранее власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле, выражая солидарность с Великобританией в связи с "делом Скрипаля".

После этого в МИД России вызвали посла США в РФ, где ему заявили, что исходя из принципа взаимности, в порядке ответных мер 58 сотрудников посольства в Москве и два работника консульства в Екатеринбурге объявлены персонами нон грата за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом. Им надлежит покинуть территорию РФ до 5 апреля 2018 года. Кроме того закрывается генконсульство США в Санкт-Петербурге. Освободить его американцы должны были не позднее 31 марта.