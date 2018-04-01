ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Первый самолет с российскими дипломатами вылетел из Вашингтона, следует из данных, опубликованных на портале Flightradar 24.

По данным портала, самолет Ил-96-300 специального летного отряда "Россия", который обслуживает первых лиц государства, а также МИД РФ, вылетел из аэропорта "Даллеса" и взял курс на "Внуково". На его борту находится первая группа дипломатов и членов их семей, которых ранее власти США объявили "персона нон-грата".

В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, в субботу улетают 171 человек. За ними в Вашингтон прибыли два самолета. Ожидается, что второй самолет из них на обратном пути залетит в Нью-Йорк, откуда заберет 14 семей.