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ГДР против ФРГ. Почему граждане Германии не любят друг друга

08:0001.04.2018
(обновлено: 08:02 01.04.2018)
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© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкЖители ГДР ломают Берлинскую стенуЖители ГДР ломают Берлинскую стену
© РИА Новости / Юрий Сомов
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МОСКВА, 1 апр — РИА Новости, Антон Лисицын. В бундесвер поступила директива — какими примерами из военного прошлого следует гордиться немецким солдатам. В том, что касается армии ГДР, чествовать полагается лишь тех, кто "восстал против правления СЕПГ или имеет особые заслуги в борьбе за германское единство". В единой Германии живут два разных по культуре народа — из ФРГ и ГДР. Почему граждане бывшей Германской Демократической Республики испытывают "остальгию" по временам "тоталитаризма" — в материале РИА Новости.

"Хотят показать, как жили их родители"

Ostalgie Kantine — буфет "Остальгия" находится в земле Саксония-Анхальт на территории бывшей ГДР. Буфет — название условное. Скорее, это парк социалистического периода. Тут интерьеры тех времен, выставки советской военной техники и автомобилей "народной демократии", в том числе легендарных "Вартбурга" и "Трабанта", полки с игрушками.

Менеджер Майк Силабецки рассказывает, что 80 процентов посетителей — бывшие граждане ГДР. "Часто приходят с детьми, чтобы показать им, какой была ГДР, как жили их родители. Школьников приводят классами на уроки истории", — объясняет он.

Художественная галерея на восточной стороне Берлинской стены
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Страна, которой нет: почему немцы Восточной Германии ностальгируют по ГДР

Силабецки полагает, что парк социализма пользуется популярностью, поскольку у многих из бывшей ГДР "хорошие воспоминания о тех временах, о социализме и СССР". 

Из той же Саксонии-Анхальт издание Mitteldeutsche Zeitung сообщает тревожные вести. В городке Бёрде закрывается местный музей времен ГДР. Здание, где хранится собрание артефактов времен социализма, сносится.

Восток есть восток, запад есть запад

Германия воссоединилась в 1990 году. Юридически это выглядело так: в августе парламент Германской Демократической Республики принял решение (уже давно согласованное Восточным Берлином, Бонном и заинтересованными державами) о присоединении к Федеративной Республике Германия. Третьего октября были упразднены все органы власти ГДР и ее вооруженные силы. Конституция ФРГ от 1949 года вступила в действие по всей стране. То есть ГДР была расформирована, ее земли включены в состав Западной Германии.

© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкМинистры иностранных дел шести государств - СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ, а также Президент СССР М.С.Горбачев после подписания Договора об объединении ГДР и ФРГ. 1990 год
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Министры иностранных дел шести государств - СССР, США, Великобритании, Франции, ГДР и ФРГ, а также Президент СССР М.С.Горбачев после подписания Договора об объединении ГДР и ФРГ. 1990 год

Объединенные немцы назвали друг друга уменьшительно-ласкательно — "осси" и "весси", от немецких слов ost и west, "восток" и "запад", соответственно. Вскоре возник и термин "остальгия" — тоска по временам "народной демократии".

Канцлер Германии Ангела Меркель во время предвыборной встречи с избирателями в Мюнстере. 22 августа 2017
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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В России ответили Меркель на сравнение Крыма с ГДР

По экономическому развитию ГДР отставала от ФРГ, тем не менее Восточная Германия в 1980-е была на шестом месте по объемам промышленного производства в Европе. В республике работали такие предприятия, как Robotron, ORWO, выпускались экспортировавшиеся за рубеж грузовые автомобили, вагоны, локомотивы, краны. Большая часть индустриального потенциала "народной демократии" была уничтожена в 1990-е. Бизнес весси вел себя на присоединенных землях как победитель.

Центр Берлина. Архивное фото
© AP Photo / Markus Schreiber
В предвыборном буклете Фийон вернул ГДР на карту Европы

ГДР просуществовала всего 41 год, но, как выяснилось, оставила глубокий след в коллективном немецком сознательном и бессознательном.

Один из российских блогеров интервьюировал в 2015-м осси, и тот ему описал экономические реалии объединенной Германии. "Где-то через 15 лет, в 2003-2004-м, некоторые управленцы осознали ошибку: зачем было разорять часть своей же страны? И получить проблему субсидий?" — удивлялся бывший гражданин ГДР.    

Сколько стоит единство Германии

В 2014-м в ФРГ решили подсчитать, во что обошлось воссоединение страны. Накануне 25-летия объединения Welt am Sonntag опубликовала результаты исследования экспертов Института экономики: "Два и двенадцать нулей — немецкое единство на сегодняшний момент стоит два триллиона евро".  

"По данным немецкого Института экономических исследований (DIW), пять восточных земель и их население с момента объединения потребили примерно на 1,5 триллиона евро больше, чем произвели сами", — продолжали журналисты.

Первый президент СССР Михаил Горбачев. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
Горбачев: СССР в вопросе объединения ФРГ и ГДР поступил правильно

Через два года ситуация не слишком изменилась. В 2017-м Берлин официально признал, что земли бывшей Восточной Германии по уровню социально-экономического развития по-прежнему отстают от Германии Западной. Правительство выразило опасения, что разрыв между бывшими ГДР и ФРГ будет не сокращаться, а увеличиваться. Объем внутреннего валового продукта на душу населения на востоке не превышает 70 процентов западногерманского. И что крайне показательно: 30 компаний — флагманов немецкой экономики, входящих в главный германский биржевой индекс DAX, не имеют штаб-квартир на востоке.

© РИА Новости / Юрий СомовПерейти в фотобанкАлександрплац в Берлине, ГДР
© РИА Новости / Юрий Сомов
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Александрплац в Берлине, ГДР

"Повседневный расизм"

В немецком сегменте Сети популярны тесты "Кто вы — весси или осси?" Социологи фиксируют негативное отношение граждан бывших ГДР и ФРГ друг к другу. Так, в 2012-м выяснилось, что восточные немцы считают западных соотечественников высокомерными, чрезмерно жадными, склонными к формализму. А многие весси характеризуют осси как вечно недовольных, подозрительных и боязливых.

Насколько серьезно в Германии рассматривают эту проблему, можно судить по названию социологической статьи — "Весси против осси: повседневный расизм?" Там приводятся и расхожие стереотипы: "Весси просто используют осси", "Да эти осси просто ни на что не способны!"

Пульт управления дежурного расчета Ракетных войск стратегического назначения (боевой пост №1). Архивное фото в городе Балабаново
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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"По словам немецких политиков, они в 1990-м надеялись, что им удастся "переварить" восток — за пять лет, ну не за пять, но за десять, не за десять, так за пятнадцать. Однако прошло уже двадцать восемь лет, и политики признают: разница между двумя частями страны сохраняется. Один высказался прямо: мы до сих пор, по сути, живем в двух странах, — говорит ведущий научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН кандидат исторических наук Александр Кокеев. — И это, конечно, касается политики. Например, в бывшей ГДР большей поддержкой пользуются правопопулистские партии, такие как "Альтернатива для Германии".

Вместе с тем, как подчеркивает эксперт, эта проблема сейчас не так остра, как сразу после воссоединения. Берлин ее решает и относится к ней со всей внимательностью. "Так называемая остальгия есть, но она во многом иррациональна. Уровень жизни восточных немцев значительно вырос, просто многие сравнивают его с более высокими показателями в западной части страны, и, естественно, у кого-то это вызывает недовольство. Кроме того, часть бывших граждан ГДР, в основном пожилого возраста, ощущают себя людьми второго сорта, которых выставили на лестницу из их квартиры и при этом еще поучают, как правильно жить", — резюмирует Кокеев.

 

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