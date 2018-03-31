Нетаньяху похвалил военных после столкновений на границе сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил военных после столкновений на границе с сектором Газа.

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. В ходе столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа погибли по меньшей мере 15 палестинцев, около полутора тысяч получили ранения.

Израильские войска признают применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста, объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы и возлагая ответственность за кровопролитие на исламистские власти анклава.

"Честь и хвала нашим солдатам, охраняющим границы государства и дающим возможность гражданам Израиля спокойно отмечать праздник", — сказано в заявлении Нетаньяху, который имел в виду начавшийся накануне иудейский праздник Песах.

"Израиль действует твердо и решительно, чтобы защитить свой суверенитет и безопасность своих граждан", — добавил он.

В армии подсчитали, что в протестных акциях участвовали порядка 30 тысяч палестинцев, которые бросали в солдат камни, бутылки с зажигательной смесью и пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения. Военные обращают внимание, что погибшие — это мужчины в возрасте 18-30 лет, пятеро из которых принадлежали к боевому крылу правящего в Газе движения ХАМАС.

Министр обороны Авигдор Либерман также похвалил подчиненных за решительность и профессионализм. Он раскритиковал тех, кто осуждает Израиль за непропорциональность примененной силы и призывает к расследованию пятничных событий.

"Они ошибочно полагают, что ХАМАС вчера организовал фестиваль Вудсток, а мы должны были дарить им цветы", — написал министр в микроблоге Twitter.

Та же позиция обозначена в заявлении МИД Израиля.

"Пограничный забор между Израилем и сектором Газа отделяет суверенное государство от террористической организации… Армию, которая использует силу в оборонительных целях точечно и пропорционально, от ХАМАС — организации, которая возвеличивает убийство и смерть, которая многие годы, в том числе и вчера, нацелена на то, чтобы причинить вред миллионам израильтян", — сказано в документе.

"Любой, кто видит в этом зрелище хотя бы йоту свободы выражения, слеп к тем угрозам, с которыми сталкивается Государство Израиль", — заявило внешнеполитическое ведомство.

События пятницы задумывались как начало полуторамесячной череды выступлений под общим названием "Великий марш возвращения". Кульминационное завершение организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году. Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру.