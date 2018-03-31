Нетаньяху похвалил военных после столкновений на границе сектора Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар — РИА Новости. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху похвалил военных после столкновений на границе с сектором Газа.
Израильские войска признают применение огнестрельного оружия против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста, объясняя свои действия необходимостью защиты государственной границы и возлагая ответственность за кровопролитие на исламистские власти анклава.
"Честь и хвала нашим солдатам, охраняющим границы государства и дающим возможность гражданам Израиля спокойно отмечать праздник", — сказано в заявлении Нетаньяху, который имел в виду начавшийся накануне иудейский праздник Песах.
"Израиль действует твердо и решительно, чтобы защитить свой суверенитет и безопасность своих граждан", — добавил он.
В армии подсчитали, что в протестных акциях участвовали порядка 30 тысяч палестинцев, которые бросали в солдат камни, бутылки с зажигательной смесью и пытались повредить горящими покрышками пограничные заграждения. Военные обращают внимание, что погибшие — это мужчины в возрасте 18-30 лет, пятеро из которых принадлежали к боевому крылу правящего в Газе движения ХАМАС.
"Они ошибочно полагают, что ХАМАС вчера организовал фестиваль Вудсток, а мы должны были дарить им цветы", — написал министр в микроблоге Twitter.
Та же позиция обозначена в заявлении МИД Израиля.
"Пограничный забор между Израилем и сектором Газа отделяет суверенное государство от террористической организации… Армию, которая использует силу в оборонительных целях точечно и пропорционально, от ХАМАС — организации, которая возвеличивает убийство и смерть, которая многие годы, в том числе и вчера, нацелена на то, чтобы причинить вред миллионам израильтян", — сказано в документе.
События пятницы задумывались как начало полуторамесячной череды выступлений под общим названием "Великий марш возвращения". Кульминационное завершение организаторы планируют на 15 мая, когда палестинцы будут отмечать Накбу — день национальной катастрофы, последовавшей за созданием Израиля в 1948 году. Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру.