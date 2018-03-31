В столкновениях на границе сектора Газа пострадали 36 палестинцев

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (113)

Участники акции протеста на границе сектора Газа с Израилем

Участники акции протеста на границе сектора Газа с Израилем

ГАЗА, 31 мар — РИА Новости. По меньшей мере 36 палестинцев получили в субботу огнестрельные ранения в возобновившихся столкновениях с израильскими войсками на границе сектора Газа, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

Стычки продолжаются второй день, хотя их масштаб значительно скромнее в сравнении с событиями пятницы, когда в пограничной полосе погибли 15 палестинцев, почти полторы тысячи были ранены.

"Количество раненых за сегодня составляет 36 человек. Во всех случаях это ранения боевыми пулями", — сказал собеседник агентства.

События пятницы палестинцы называют началом серии антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая.

Марш призван привлечь внимание к одному из стержневых аспектов ближневосточного конфликта — судьбе палестинцев, в разные годы бежавших от израильских войск и ныне разбросанных по миру.