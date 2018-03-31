ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Посольство РФ в США обеспокоено сообщениями об издевательствах в американской тюрьме над российским летчиком Константином Ярошенко и намерено добиваться обеспечения его содержания в соответствии с международными стандартами.

"Крайнее беспокойство вызывает поступившая информация об издевательствах над Константином Ярошенко, находящемся в заключении в американской тюрьме. Потребовали от администрации учреждения прекратить нарушение фундаментальных прав российского гражданина. Продолжим добиваться обеспечения властями США условий содержания Константина Ярошенко, соответствующих международным стандартам", — говорится в заявлении посольства.

Ярошенко осудили в США в 2011 году на 20 лет заключения в тюрьме общего режима по обвинению в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на американскую территорию. В США россиянин был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. В апреле 2016 года апелляционный суд Нью-Йорка отказал Ярошенко в пересмотре приговора. От апелляции в Верховный суд США Ярошенко отказался.

Защита россиянина многократно указывала на негуманное обращение, недостаток медицинского внимания и, как следствие, ухудшение его состояния. Сам Ярошенко жаловался на дискриминацию в тюрьме.