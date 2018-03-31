Украина хочет ввести санкции против музеев Крыма

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В Министерстве культуры Украины хотят инициировать введение санкций против руководства и сотрудников музеев Крыма, которые причастны к "незаконному перемещению культурных ценностей через границу". Об этом сообщает korrespondent.net.

"Использование музейных предметов государственной части Музейного фонда Украины, хранящихся в музеях Автономной Республики Крым и Севастополе, для экспонирования на выставочных проектах за пределами Украины является незаконным", — считают в Минкульте.

В министерстве заявили, что после "аннексии Крыма" предметы из некоторых музеев полуострова были перемещены в Россию. В частности, в 2016 году на Украине возбудили уголовное дело из-за якобы незаконной перевозки в Россию 38 картин из Национальной картинной галереи имени Айвазовского.

Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Москва неоднократно заявляла, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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