Попавших в ДТП в Польше туристов разместили в отеле

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Туристы, попавшие в ДТП в Польше, размещены в гостинице, Ростуризм следит за ситуацией, сообщается на сайте ведомства.

Согласно сообщению, автобус упал в кювет после столкновения с потерявшим управление легковым автомобилем. Пострадали 11 пассажиров автобуса, одна туристка госпитализирована в больницу Вроцлава на вертолете.

"Остальные пострадавшие отделались легкими травмами. Им на месте оказана медицинская помощь. По имеющейся информации, в настоящее время туристы размещены в местной гостинице. Федеральное агентство по туризму находится на связи с ситуационно-кризисным центром МИД России и следит за ситуацией", — говорится в сообщении.

В субботу телеканал TVN24 сообщил со ссылкой на местные власти, что в результате ДТП в Польше пострадали 11 российских туристов, одного из них пришлось доставлять в больницу на вертолете. Автобус, перевозивший 33 человека из Праги, столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легкового автомобиля также пострадал, сообщил телеканал. Люди, которые не пострадали, доставлены в ближайший отель, им предоставили переводчика. Вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева сообщила РИА Новости, что россияне не получили серьезных повреждений в аварии.