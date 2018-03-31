РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Экс-посол Британии рассказал, кому могло быть выгодно отравление Скрипаля

Сюжет:
Отравление экс-офицера ГРУ в Британии (850)
20:5231.03.2018
(обновлено: 20:54 31.03.2018)
05280
© AFP 2018 / Carl CourtБританский дипломат Крейг МюррейБританский дипломат Крейг Мюррей
© AFP 2018 / Carl Court

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бывший британский посол в Узбекистане, ныне правозащитник Крейг Мюррей рассказал, кому могло быть выгодно отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на спецслужбы Великобритании, и его дочь Юлию.

Инцидент произошел 4 марта в городе Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

Свою версию происходящего Мюррей представил в беседе с журналистами Дэннисом Бернстайном и Рэнди Кредико, опубликованной на сайте The Consortium.

Никаких реальных доказательств

Здание министерства иностранных дел РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МИД опубликовал список вопросов к Франции по "делу Скрипаля"
"Я не говорю, что русские этого не делали, — отметил Мюррей в начале беседы. — Я говорю, что существуют и другие варианты развития событий. <…> Никаких реальных доказательств того, что это сделала Россия, нет".

Мюррей также прокомментировал публичные обвинения Бориса Джонсона в адрес России.

"Интересно, что при общении с журналистами Борис Джонсон (министр иностранных дел Британии. — Прим. ред.) и многие другие утверждают, что яд завезли из России, однако в официальных заявлениях парламента и Совета безопасности ООН указывают "оружие типа разработанного в России". Эта формулировка очень отличается от того, когда говорят, что это русское оружие", — подчеркнул Мюррей.

Кому выгодно?

Британские военные в городе Гиллингем во время расследования отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери
© AFP 2018 / Adrian Dennis
Яковенко связал дело Скрипаля, смерть Глушкова и досмотр российского борта
Отвечая на вопрос, кому выгодно это нападение, Мюррей сказал, что в нем могут быть заинтересованы представители военно-промышленного комплекса: "Это (нападение. — Прим. ред.) разжигает новую холодную войну. Военная промышленность от этого выиграет больше всего — такие события положительно сказываются на оборонном бюджете. <…> В Британии в оборонном секторе работают около 100 тысяч человек: в стране с 60-миллионным населением это очень сильная и прибыльная сфера". При этом Мюррей добавил, что для консерваторов "дело Скрипаля" — легкий способ укрепить позиции".

По словам экс-посла, военные и торговцы оружием заинтересованы в холодной войне, поскольку "видят угрозу своим бюджетам". "Начинается эпоха, когда будет много милитаристских заявлений. Рассчитывать на международное сотрудничество особо не стоит", — подытожил Мюррей.

Связь "дела Скрипаля" с "досье на Трампа"

Бывший посол также отметил еще одну сторону "дела Скрипаля": его возможная связь с досье на Дональда Трампа, согласно которому предвыборная кампания действующего президента США была связана с российскими официальными лицами.

Посольство Российской Федерации в Великобритании
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк
Российские дипломаты предположили, что скажут о "деле Скрипаля" в будущем
"В создании досье на Трампа участвовал Кристофер Стил (бывший агент британских спецслужб. — Прим. ред.), работавший на Orbis Intelligence (британская компания, созданная бывшими сотрудниками спецслужб. — Прим. ред.). Он был сотрудником MI6 в посольстве в Москве в то время, когда Скрипаль был двойным агентом. Со Скрипалем ежедневно общался Пабло Миллер, который тоже работал на Orbis Intelligence, — рассказывает Мюррей. — У MI6 никогда не было доступа к Путину, о котором говорится в досье. Таким образом, большая часть этого досье — ложь".

Мюррей считает, что Скрипаль был связан с этим досье: "Как и Стил, Пабло Миллер был агентом MI6 в России. Он жил в Солсбери, неподалеку от Скрипаля. Если вы хотите создать досье на Трампа и его связи с окружением Путина, вам нужен русский источник, который предоставит имена и тем самым сделает документ достовернее". По мнению Мюррея, такие детали мог предоставить именно Скрипаль.

"Есть также вероятность, что Скрипаль был двойным агентом, который работал за деньги, — говорит Мюррей. — Работая за границей, он продавал данные о британцах в Россию. Человек не самых высоких принципов. Если ты стал двойным агентом, то ты можешь стать и тройным".

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества
Комментировать
В мире
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена