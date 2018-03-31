Экс-посол Британии рассказал, кому могло быть выгодно отравление Скрипаля

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бывший британский посол в Узбекистане, ныне правозащитник Крейг Мюррей рассказал, кому могло быть выгодно отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, работавшего на спецслужбы Великобритании, и его дочь Юлию.
Инцидент произошел 4 марта в городе Солсбери. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
Свою версию происходящего Мюррей представил в беседе с журналистами Дэннисом Бернстайном и Рэнди Кредико, опубликованной на сайте The Consortium.
Никаких реальных доказательств
Мюррей также прокомментировал публичные обвинения Бориса Джонсона в адрес России.
"Интересно, что при общении с журналистами Борис Джонсон (министр иностранных дел Британии. — Прим. ред.) и многие другие утверждают, что яд завезли из России, однако в официальных заявлениях парламента и Совета безопасности ООН указывают "оружие типа разработанного в России". Эта формулировка очень отличается от того, когда говорят, что это русское оружие", — подчеркнул Мюррей.
Кому выгодно?
По словам экс-посла, военные и торговцы оружием заинтересованы в холодной войне, поскольку "видят угрозу своим бюджетам". "Начинается эпоха, когда будет много милитаристских заявлений. Рассчитывать на международное сотрудничество особо не стоит", — подытожил Мюррей.
Связь "дела Скрипаля" с "досье на Трампа"
Бывший посол также отметил еще одну сторону "дела Скрипаля": его возможная связь с досье на Дональда Трампа, согласно которому предвыборная кампания действующего президента США была связана с российскими официальными лицами.
Мюррей считает, что Скрипаль был связан с этим досье: "Как и Стил, Пабло Миллер был агентом MI6 в России. Он жил в Солсбери, неподалеку от Скрипаля. Если вы хотите создать досье на Трампа и его связи с окружением Путина, вам нужен русский источник, который предоставит имена и тем самым сделает документ достовернее". По мнению Мюррея, такие детали мог предоставить именно Скрипаль.
"Есть также вероятность, что Скрипаль был двойным агентом, который работал за деньги, — говорит Мюррей. — Работая за границей, он продавал данные о британцах в Россию. Человек не самых высоких принципов. Если ты стал двойным агентом, то ты можешь стать и тройным".