В РСТ рассказали о состоянии россиян, пострадавших в ДТП в Польше

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россияне не получили серьезных повреждений в аварии их автобуса в Польше, рассказала РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии Ольга Санаева.

В субботу телеканал TVN24 сообщил со ссылкой на местные власти, что в результате ДТП в Польше пострадали 11 российских туристов, одного из них пришлось доставлять в больницу на вертолете. Автобус, перевозивший 33 человека из Праги, столкнулся с легковым автомобилем. Водитель легкового автомобиля также пострадал, сообщил телеканал. Люди, которые не пострадали, доставлены в ближайший отель, им предоставили переводчика.

"Говорят, что там ничего серьезного, один человек в больнице, с ним ничего серьезного не произошло", — сообщила она.

Автобус, по словам Санаевой, принадлежит компании-перевозчику Brokam.pl. Кто был оператором и заказывал его, неизвестно.

"Известно, что перевозчик был польский, это Brokam.pl. Кто нанимал его, кто был оператором, пока неизвестно. Были ли это туристы или же это была перевозка, неизвестно", — добавила она.