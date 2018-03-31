Первая группа российских дипломатов покинула посольство в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Первая группа российских дипломатов, объявленных персонами нон грата, в субботу покинула посольство РФ и выехала в аэропорт Вашингтона, передает корреспондент РИА Новости.

От здания посольства автобус с дипломатами отъезжал под марш "Прощание славянки", так же, как и в Лондоне некоторое время назад.

Ожидается, что второй автобус с россиянами отправится в аэропорт в 15.00 по местному времени (22.00 мск).

В общей сложности, с учетом членов семей дипломатов, в субботу уезжает 171 человек. За ними в Вашингтон прибыли два самолета. Один из них на обратном пути залетит в Нью-Йорк, откуда заберёт 14 семей.

Власти США 26 марта потребовали, чтобы 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников миссии РФ при ООН, покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле и предписали покинуть резиденцию генконсула в Сиэтле до 25 апреля. Эта высылка дипломатов стала самой большой в новейшей истории отношений двух стран.

Решение было принято под предлогом того, что россияне якобы занимались шпионажем в США, а также в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля". При этом сотрудники из генконсульства в Сиэтле не объявлены персонами нон грата. По словам посла РФ в США Анатолия Антонова, они перейдут на работу в другие российские дипломатические учреждения – в генконсульства в Хьюстоне и Нью-Йорке и в посольство в Вашингтоне.

Посол сообщил, что уезжают люди, которые отвечали за конкретные сферы взаимодействия с США в области культуры, торговли, экономики, космоса. Антонов подчеркнул, что посольство "не снизит эффективности" и будет продолжать "эффективно работать для стабилизации российско-американских отношений, чтобы не допустить их сваливания в пропасть".

Высылка российских дипломатов стала очередным подобным шагом властей США. Так, в декабре 2016 года еще при администрации Барака Обамы из страны были высланы 35 дипломатов РФ и закрыв доступ на две "посольские дачи". Тогда эти действия объяснялись "шпионажем" россиян и якобы вмешательством РФ в выборы в США. Спустя полгода российские власти ответили на эти действия, предписав сократить число сотрудников американских дипучреждений в России и закрыв доступ на два объекта США в Москве. После этого в августе 2017 года США закрыли генконсульство РФ в Сан-Франциско, здание которого так же было арестовано.

Помимо США на этой неделе ряд стран Евросоюза, а также Канада, Норвегия, Украина и некоторые другие приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает и уже принимает зеркальные меры в ответ на действия этих стран. В частности, уже закрыто генконсульство США в Санкт-Петербурге и объявлены персонами нон грата 60 американских дипломатов.