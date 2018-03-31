В Киеве у торгового центра водители устроили стрельбу

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Полиция проверяет информацию о стрельбе у торгового центра в Киеве, где, по словам очевидцев, устроили стрельбу двое водителей, в городе введен план "Перехват", говорится в сообщении управления полиции в Киеве в соцсети Facebook.

Полиция информирует, что, со слов свидетелей, на проспекте Глушкова "из-за первоочередности проезда между двумя водителями возник конфликт: в результате оба применили оружие".

Сообщается, что в городе введен план "Перехват", правоохранители разыскивают белый Mercedes-Benz Sprinter и темный Suzuki Grand Vitara, поскольку, по словам очевидцев, водители этих машин устроили стрельбу.

"На их поиски ориентированы все наряды. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр. Также правоохранители общаются со свидетелями", — говорится в сообщении.

По данным украинских СМИ, стрельба произошла на парковке возле торгового центра "Магеллан" в Голосеевском районе Киева.