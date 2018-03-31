ЕС призвал расследовать применение оружия против демонстрантов в Газе

БРЮССЕЛЬ, 31 мар — РИА Новости. ЕС призвал избегать эскалации насилия в секторе Газа у границы с Израилем, где в результате столкновений погибли палестинцы, а также расследовать применение оружия против демонстрантов, говорится в заявлении главы европейской дипломатии Федерики Могерини.

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. В ходе столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа погибли по меньшей мере 17 палестинцев, около 1,5 тысячи получили ранения. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.

"Применение боеприпасов должно стать частью независимого и прозрачного расследования. Хотя Израиль имеет право защищать свои границы, применение силы должно быть соразмерным в любых ситуациях", — говорится в распространенном в субботу заявлении в связи с ситуацией в секторе Газа.

ЕС призывает все стороны "незамедлительно вернуться к спокойствию". "Все заинтересованные стороны должны проявлять сдержанность и избегать дальнейшей эскалации насилия и любых действий, которые могут поставить под угрозу гражданское население", — говорится в сообщении.

ЕС также подтвердил приверженность принципу создания двух государств как единственному пути политического урегулирования в регионе.