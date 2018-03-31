Эрдоган обвинил премьера Косово в поддержке Гюлена

АНКАРА, 31 мар — РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрданан обвинил премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная в поддержке оппозиционного исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.

Ранее Харадинай отправил в отставку главу МВД Флямура Сефая и директора Косовского разведывательного агентства Дритона Гаши. Причиной такого шага стало задержание шести сотрудников косовского колледжа "Мехмет Акиф" по подозрению в том, что они являются членами организации Гюлена (FETO).

По сообщению турецкого агентства Anadolu, их задержали и доставили в Турцию сотрудники турецкой Национальной разведывательной организации (MIT) при поддержке разведслужбы Косово.

"Огорчает то, что в ответ на действия турецких разведчиков премьер Косово снял с должности главу МВД и службы разведки страны. Чей заказ выполнил тем самым глава правительства Косово? С каких это пор он стал защищать лиц, причастных к попытке переворота в Турции?… Уверен, что наши братья в Косово не поддержат политику подобного премьера. Пособники Гюлена ответят за свои действия", — заявил Эрдоган, выступая в Стамбуле. Его цитирует агентство Anadolu.

По словам турецкого президента, в то время, как Анкара воспринимает Косово в качестве братской страны, Приштина покрывает лиц, организовавших попытку переворота в Турции.

Группа мятежников предприняла попытку военного переворота в Турции в ночь на 16 июля 2016 года. Основное противостояние развернулось в Анкаре и Стамбуле. Погибли более 240 турецких граждан, более 2 тысяч человек получили ранения, мятеж был подавлен.

В Турции после мятежа были арестованы более 50 тысяч человек, уволены или отстранены от работы более 140 тысяч госслужащих, в том числе военных. Власти Турции обвиняют FETO в причастности к попытке госпереворота. Сам Гюлен, находящийся в США, осудил переворот и отверг обвинения.