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Саакашвили рассказал, что ждет Украину в ближайший год

Сюжет:
Ситуация на Украине. Март 2018 (489)
18:2631.03.2018
(обновлено: 19:02 31.03.2018)
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© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкМихаил Саакашвили. Архивное фотоМихаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Михаил Саакашвили в программе канала NewsOne рассказал о своей нынешней политической деятельности и сообщил, когда он намерен вернуться на Украину.

Михаил Саакашвили во время пресс-конференции в Варшаве. 13 февраля 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Саакашвили заявил, что намерен сделать это легальным путем. Сейчас, по словам экс-губернатора Одесской области, команда его юристов подает апелляции в украинские суды. Когда будут исчерпаны все инстанции, они обратятся в ЕСПЧ.

В то же время политик не исключил своего возвращения раньше этого срока.

"Как только в центре Киева соберется много людей, а это обязательно произойдет, я в тот же день вернусь. Я сяду в самолет и просто прилечу в Борисполь. Не буду прорывать колючую проволоку, не буду горные тропы переходить — просто сяду в самолет", — заявил он.

Обещанные перемены

Саакашвили заявил, что программа его партии "Движение новых сил" предусматривает повышение заработной платы на Украине. По его словам, уже в 2019 году минимальная зарплата в стране составит 250 евро, а за пять лет вырастет до 700 евро.

Михаил Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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По мнению политика, если этого не произойдет, Украина опустеет, так как граждане уедут работать в соседние страны, где вопрос заработка не стоит так остро.

Грядущие выборы

Экс-губернатор считает, что выборы президента Украины, которые должны пройти ровно через год, существенно изменят ситуацию в стране.

"Выборы будут референдумом над старым политическим классом. Украинцы просто сотрут в порошок старые партии", — заявил Саакашвили, успевший побывать и грузинским президентом, и одесским губернатором.

Митинг сторонников Михаила Саакашвили. Архивное фото
© РИА Новости / Стрингер
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Политик отметил, что не видит варианта, при котором победу одержал бы действующий президент Украины.
"Все, кроме совсем уж заблудших душ и проплаченных "порохоботов", понимают, что у Порошенко нет никаких шансов переизбраться на следующих выборах", — заявил он.

По мнению Саакашвили, Петр Порошенко не сможет даже выйти во второй тур. Он рассказал, что его партия сейчас готовит праймериз, чтобы выдвинуть кандидата, который бы отличался от "все тех же пяти-шести фамилий, которые навязываются украинскому обществу".

Возможность революции

Саакашвили выразил сомнение в том, что выборы пройдут именно через год. "В любой момент все может полететь к черту благодаря действиям Порошенко и олигархата. Я бы не ручался, что выборы будут по обычному графику", — отметил он.

Надежда Савченко на заседании комитета по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады Украины. 22 марта 2018
© РИА Новости / Стрингер
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Своему недавнему союзнику, а ныне главному оппоненту Саакашвили пророчит незавидную судьбу. "Он закончит намного хуже, чем Янукович", — заявил он о будущем Порошенко. Саакашвили обвинил действующего украинского лидера в ненависти к собственному народу и в том, что тот упустил уникальную возможность: "Порошенко мог стать новым Черчиллем, сделать из Украины сверхдержаву Европы, но он уронил престиж Украины так, что дальше уже некуда".

Дело Савченко

В своем выступлении Саакашвили коснулся и наиболее актуальных новостей последних дней. Он заявил, что сейчас власти делают все для того, чтобы приплести его и других оппозиционных деятелей к делу Савченко, которое, по его мнению, было создано искусственно.

Акция у дома президента Украины Петра Порошенко под Киевом. 18 марта 2018
© Рух новых сил
Сторонники Саакашвили провели акцию у дома Порошенко под Киевом

"Все знают, что это изначально была оперативная разводка, ее вели", — заявил он. В беседе он затронул и личность самой Савченко: "Она, прямо скажем, глупая, безответственная, не совсем все четко у нее в голове".

В конце июля 2017 года Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, поскольку, как сообщалось, при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе. Госпогранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о его похищении и незаконном выдворении.

© РИА Новости / Виталий Подвицкий
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