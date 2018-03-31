В столкновениях на границе сектора Газа пострадали десять палестинцев

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (111)

Участники акции протеста на границе сектора Газа с Израилем

Участники акции протеста на границе сектора Газа с Израилем

ГАЗА, 31 мар — РИА Новости. Десять палестинцев получили огнестрельные ранения в результате возобновившихся столкновений с израильской армией на границе с сектором Газа, им оказана медицинская помощь, заявил пресс-секретарь министерства здравоохранения анклава Ашраф аль-Кедра.

"Десять палестинцев получили огнестрельные ранения на границе сектора Газа в ходе второго дня столкновений с израильской армией", — завил Ашраф аль-Кедра.

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", которые планируется продолжать до середины мая.

В ходе столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа погибли по меньшей мере 15 палестинцев, около тысячи получили ранения. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.