Пилот поцеловал землю после жесткой посадки самолета

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Пилот небольшого самолета поцеловал землю, после того как его совершил жесткую посадку, сообщает Sun Sentinel.

Инцидент произошел в городе Пемброк-Пайнс во Флориде. Пилот-инструктор летной школы Wayman Aviation занимался с учеником, полет проходил нормально, однако при посадке возникли проблемы с шасси. В результате воздушное судно "пропахало" взлетно-посадочную полосу носом.

После того, как оба мужчины вышли из самолета, и стало понятно, что они не получили никаких травм, пилот встал на колени и поцеловал землю.

Кадры опубликовали многие американские СМИ. Пользователей соцсетей растрогал поступок мужчины. Многие признались, что поступили бы точно так же.