Пучдемон заявил, что не отступит от своих идей

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (551)

МАДРИД, 31 мар — РИА Новости. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не отречется и не отступит от своих идей.

"Пусть всем будет ясно: я не сдамся, не отрекусь, не отступлю перед лицом незаконных действий тех, кто проиграл на выборах, ни перед произволом тех, кто готов платить за отказ от правового государства и правосудия ради единства родины", — написал Пучдемон в Twitter

Это его первая запись в соцсетях после ареста в Германии неделю назад.

В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.

Пучдемон уехал из Испании в Бельгию в конце октября прошлого года — после провозглашения независимости каталонским парламентом и введения прямого правления Мадрида в автономном сообществе.

Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.

Ордер был возобновлен 23 марта и уже 25 марта Пучдемон был задержан в Германии.