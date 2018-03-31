Пучдемон заявил, что не отступит от своих идей

МАДРИД, 31 мар — РИА Новости. Бывший глава правительства Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что не отречется и не отступит от своих идей.Twitter.
Это его первая запись в соцсетях после ареста в Германии неделю назад.
В Испании бывшему главе каталонского правительства предъявлены обвинения в организации восстания и растрате госсредств, по первому обвинению ему грозит до 30 лет тюремного заключения.
Национальный суд Испании выдал европейский ордер на его арест, однако позже судья Верховного суда Пабло Льярена, которому было передано дело, его отозвал — до окончания судебного расследования и предъявления официальных обвинений.
Ордер был возобновлен 23 марта и уже 25 марта Пучдемон был задержан в Германии.