Одиннадцать российских туристов пострадали в ДТП в Польше

ВАРШАВА, 31 мар — РИА Новости. Одиннадцать российских туристов ранены в результате ДТП в Польше, сообщает телеканал TVN24.

"На автодороге №34 в Нижнесилезском воеводстве автобус, перевозящий туристов, столкнулся с легковым автомобилем. В результате происшествия были ранены 11 из 33 находившихся в автобусе человек. Одного из них пришлось доставлять в больницу на вертолете", — говорится в сообщении.

Также ранен водитель легкового автомобиля, который столкнулся в автобусом.

По данным местных властей, в автобусе находились российские туристы, которые возвращались из Праги.

Люди, которые не пострадали, доставлены в ближайший отель. Им предоставили переводчика.