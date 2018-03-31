Саакашвили собирается вернуться на Украину

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что готовится к возвращению на Украину.

"Я готовлюсь к возвращению в Украину, украинские студенты должны готовиться к возвращению в Украину", — сказал Саакашвили в эфире украинского телеканала NewsOne

Он заявил, что сейчас находится в Европе. "Я сейчас езжу много по Европе, встречаюсь с разными людьми. У нас на ближайшие дни запланирован целый ряд встреч. Через пару дней я встречаюсь с одной большой группой украинцев, которые учатся в туристических институтах Европы. Мы собираем студентов с нескольких учебных учреждений туризма по всей Европе, в одно место мы их свозим с помощью украинской диаспоры и мы с ними устраиваем семинар по перспективам туризма в Украине. У меня есть большой опыт, потому что в Грузии мы начали меньше чем со 100 тысячами туристов, а закончили миллионами", — сказал экс-президент Грузии.

В конце июля 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил Саакашвили украинского гражданства, поскольку, как сообщалось, при его получении он предоставил недостоверные данные, в частности, относительно судимости в Грузии. Позже Саакашвили подал жалобу на это решение в украинский суд, она до сих пор не рассмотрена.

Власти Украины 12 февраля выслали Саакашвили в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности с правом на проживание и работу в Евросоюзе. Госпогранслужба Украины запретила ему въезд в страну до 2021 года. Защита Саакашвили подала в полицию заявление о его похищении и незаконном выдворении.