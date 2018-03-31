Кисляк надеется, что в отношениях России и США восторжествует здравый смысл

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

Флаги России и США на здании американского посольства в Москве. Архивное фото

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Бывший посол РФ в США, первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк рассчитывает, что советники президента США Дональда Трампа будут руководствоваться здравым смыслом и не будут продолжать "наэлектризовывать" отношения с Россией, отвечая на высылку американских дипломатов.

Высокопоставленные советники Трампа настаивают на более агрессивных действиях в отношении России после высылки из страны российских дипломатов, пишут СМИ. По информации американских изданий, администрация Трампа рассматривает "дополнительные санкции и другие меры".

При этом чиновники заявляют, что неясно, насколько далеко готов зайти американский лидер. Собеседники газеты утверждают, что Трамп все более убеждается в опасности России, однако до настоящего времени отказывался ужесточить свою публичную позицию.

"Посмотрим, каковы будут действия Вашингтона. Но хотелось бы верить, что здравый смысл восторжествует и отношения с Россией не будут продолжать "наэлектризовывать", — сказал Кисляк РИА Новости.

По словам сенатора, России в любом случае никого не следует "опасаться". "Опасаться России нечего, мы на правильной стороне истории. Мы будем спокойно заниматься своими делами", — подчеркнул он.