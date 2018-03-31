Лондонский аэропорт Станстед возобновил работу после пожара

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Лондонский аэропорт Станстед в субботу возобновил работу в нормальном режиме после возникшего в пятницу пожара.

В пятницу лондонский аэропорт Станстед был частично эвакуирован из-за пожара на стоянке для автобусов у здания терминала.

"Мы приносим извинения всем пассажирам, которых коснулся инцидент, и можем подтвердить, что аэропорт будет открыт сегодня, 31 марта, все рейсы будут следовать согласно расписанию до конца пасхальных выходных", — сообщила администрация воздушной гавани в Twitter.

Согласно заявлению, в результате пожара никто не пострадал. В пятницу вечером из-за инцидента был отменен вылет рейсов из аэропорта, прибывающие самолеты были перенаправлены в другие аэропорты.

По данным газеты Indepedent, в общей сложности были перенаправлены или отменены более 100 рейсов. Перебои в работе аэропорта коснулись 15 тысяч пассажиров.