ЛОНДОН, 31 мар — РИА Новости, Денис Ворошилов. Досмотр российского самолета в аэропорту Хитроу прошел в рамках стандартных процедур по защите от организованной преступности, говорится в письменном заявлении заместителя министра внутренних дел Великобритании Бена Уолласа.

"Это обычная процедура для британских пограничников — досмотр самолета для защиты Британии от оргпреступности и тех, кто пытается провезти в страну опасные вещества, такие как наркотики или оружие", — сказано в документе, который есть в распоряжении РИА Новости.

Замминистра отметил, что после проверки экипажу разрешили вылететь по намеченному маршруту.

Накануне британская полиция и таможня провели досмотр самолета "Аэрофлота", который готовился вылететь из Лондона в Москву. По словам капитана воздушного судна, они не объяснили причины осмотра и не составили акт, но требовали, чтобы экипаж покинул самолет, хотя это запрещено правилами. В результате переговоров капитан остался в кабине, но полностью контролировать досмотр не мог.