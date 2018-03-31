На севере Италии при взрыве газа в жилом доме пострадали девять человек

РИМ, 31 мар – РИА Новости. Девять человек получили ранения и сильные ожоги в результате взрыва, происшедшего в субботу в жилом доме в городе Рескалдина под Миланом из-за утечки бытового газа, сообщили местные СМИ.

Взрыв газа был такой силы, что часть двухэтажного здания обрушилась, а сильный хлопок был слышен за многие километры от места ЧП. В момент взрыва в разрушенной части дома находились девять человек, восьми из которых удалось самостоятельно выбраться из-под завалов. Еще один 32-летний мужчина, проживавший на первом этаже, был извлечен из развалин спешно прибывшими на место происшествия пожарными. Все эти люди, в том числе четверо детей, были госпитализированы в связи с ранениями и ожогами различной степени тяжести. Для их доставки в больницы использовались не только машины скорой помощи, но и два медицинских вертолета.

По данным врачей, два человека в настоящее время находятся в тяжелом состоянии из-за сильных ожогов, полученных в результате взрыва. Состояние остальных пострадавших, в том числе двух обгоревших детей, оценивается как стабильное и не вызывает особого беспокойства медиков.

На месте ЧП работают пожарные, правоохранители и представители следственных органов, которым предстоит точно установить причину взрыва. Согласно поступающей с места события информации, речь идет о случайной утечке бытового газа, за которой последовал взрыв.

По словам мэра Рескалдины Микеле Каттанео, в двухэтажном доме проживали 27 человек, которые сейчас остались без крова. "Хотя часть здания выдержала взрыв и не обрушилась, проживание там в ближайшее время невозможно, во всяком случае до тех пор, пока компетентные органы не проведут все необходимые проверки", — отметил он. Лишившиеся крыши над головой люди сейчас находятся у своих родственников и знакомых, некоторым из них городские власти вскоре предоставят временное жилье.