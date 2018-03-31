На севере Италии при взрыве газа в жилом доме пострадали девять человек

РИМ, 31 мар – РИА Новости. Девять человек получили ранения и сильные ожоги в результате взрыва, происшедшего в субботу в жилом доме в городе Рескалдина под Миланом из-за утечки бытового газа, сообщили местные СМИ.
По данным врачей, два человека в настоящее время находятся в тяжелом состоянии из-за сильных ожогов, полученных в результате взрыва. Состояние остальных пострадавших, в том числе двух обгоревших детей, оценивается как стабильное и не вызывает особого беспокойства медиков.
По словам мэра Рескалдины Микеле Каттанео, в двухэтажном доме проживали 27 человек, которые сейчас остались без крова. "Хотя часть здания выдержала взрыв и не обрушилась, проживание там в ближайшее время невозможно, во всяком случае до тех пор, пока компетентные органы не проведут все необходимые проверки", — отметил он. Лишившиеся крыши над головой люди сейчас находятся у своих родственников и знакомых, некоторым из них городские власти вскоре предоставят временное жилье.