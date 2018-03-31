Активисты призвали президента Эквадора прекратить изоляцию Ассанжа

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Активисты, журналисты, деятели культуры и искусства подписали открытое письмо в адрес президента Эквадора Ленина Морено с призывом восстановить доступ к интернету и телефону основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу, укрывающемуся в посольстве страны в Лондоне.

"Мы призываем правительство Эквадора разрешить Джулиану Ассанжу воспользоваться его правом на свободу слова… Мы требуем, чтобы уважались его основные права человека как гражданина Эквадора и лица, пользующегося международной защитой, чтобы его не заставляли молчать и не высылали… Мы призываем президента Морено в настоящее время прекратить изоляцию Джулиана Ассанжа", — говорится в письме на сайте фонда Courage Foundation.

Документ подписали, в частности, знаменитая модель, актриса и зоозащитница Памела Андерсон, британский композитор и музыкант Брайан Ино, британская дизайнер и модельер Вивьен Вествуд, философ Славой Жижек, экс-министр финансов Греции Янис Варуфакис и американский режиссер Оливер Стоун.

В среду стало известно, что правительство Эквадора лишило основателя WikiLeaks средств связи с внешним миром. По мнению властей Эквадора, поведение Ассанжа и сообщения в социальных сетях ставят под угрозу хорошие отношения страны с Великобританией, странами ЕС и другими государствами мира. В связи с этим средства связи у Ассанжа были отключены во вторник.

Ассанж с 2012 года находится в посольстве Эквадора в Лондоне. Тогда он обратился к эквадорским властям с просьбой о политическом убежище из-за опасений экстрадиции шведскими властями в США в связи с его деятельностью в WikiLeaks.