В ЛНР заявили о прибытии украинской военной техники к линии соприкосновения

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (304)

ЛУГАНСК, 31 мар — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики заявила о прибытии к линии соприкосновения в Донбассе колонны военной техники, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

"По имеющейся у нас информации, 29 марта в район населенную пункта Трехизбенка, зона ответственности 58-й отдельной мотопехотной бригады, прибыла колонна вооружения и военной техники противника", — сказал Марочко.

По его словам, зафиксировано прибытие четырех танков, около девяти БМП, пяти единиц гаубиц Д-30 и до 20 единиц автомобильной техники.