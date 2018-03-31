Итальянский художник-тракторист "нарисовал" портрет Мартина Лютера Кинга

РИМ, 31 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Очередной работой итальянского художника Дарио Гамбарина, использующего трактор и поле вместо красок и холста, стал портрет американского борца за права человека Мартина Лютера Кинга, рассказал РИА Новости сам Гамбарин.

Лицо правозащитника с перефразом его наиболее известного выражения "У меня есть мечта" появилось на поле под Вероной на площади 21 тысяча квадратных метров. Гамбарин приурочил портрет к 50-летию со дня убийства Кинга, которое произошло 4 марта 1968 года.

В своей работе мастер направления land-art не использует ничего помимо трактора и плуга, только расставляя несколько флажков, чтобы обозначить границы будущего изображения.

"На портрет у меня ушло семь часов. Я хотел напомнить о человеке мира, который положил свою жизнь за идею Земли, равной для всех рас. Я специально поменял время глагола в его фразе, получилось "У меня была мечта", чтобы показать, что в борьбе за права человека уже многое сделано, но впереди еще длинный путь, его мечта стала реальностью лишь отчасти", — рассказал Гамбарин.

По его словам, двухсотметровый портрет Кинга выполнен на соевом поле, с которого еще осенью сняли урожай. Изображение просуществует еще неделю, после чего на этой земле будет заново засеяна соя или кукуруза.

В июле прошлого года итальянец "нарисовал" на поле портрет президента России Владимира Путина. Российский лидер пришел на смену изображению президента США Дональда Трампа, которое Гамбарин сделал после сбора урожая в конце прошлого года. Еще одной работой художника стал двухсотметровый портрет северокорейского лидера Ким Чен Ына с надписью "Опасность" на английском языке.

Дарио Гамбарин стал известен несколько лет назад благодаря своему искусству "рисовать" огромные портреты мировых лидеров и символические послания на тему значимых глобальных событий. Холстом ему служит поле, а кистью и красками — трактор и плуг. Героями его произведений в разное время становились бывший президент США Барак Обама, лидер кубинской революции Фидель Кастро, папа Римский Франциск и другие политики и знаменитости.