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Итальянский художник-тракторист "нарисовал" портрет Мартина Лютера Кинга

14:0931.03.2018
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© Фото : Дарио ГамбаринГигантский портрет Мартина Лютера Кинга на итальянском полеГигантский портрет Мартина Лютера Кинга на итальянском поле
© Фото : Дарио Гамбарин

РИМ, 31 мар — РИА Новости, Александр Логунов. Очередной работой итальянского художника Дарио Гамбарина, использующего трактор и поле вместо красок и холста, стал портрет американского борца за права человека Мартина Лютера Кинга, рассказал РИА Новости сам Гамбарин.

Трактор и поле вместо кисти и холста – как итальянский фермер рисовал Путина
© 2018 Associated Press
Итальянский фермер трактором "нарисовал" на поле портрет Путина

Лицо правозащитника с перефразом его наиболее известного выражения "У меня есть мечта" появилось на поле под Вероной на площади 21 тысяча квадратных метров. Гамбарин приурочил портрет к 50-летию со дня убийства Кинга, которое произошло 4 марта 1968 года.

В своей работе мастер направления land-art не использует ничего помимо трактора и плуга, только расставляя несколько флажков, чтобы обозначить границы будущего изображения.

"На портрет у меня ушло семь часов. Я хотел напомнить о человеке мира, который положил свою жизнь за идею Земли, равной для всех рас. Я специально поменял время глагола в его фразе, получилось "У меня была мечта", чтобы показать, что в борьбе за права человека уже многое сделано, но впереди еще длинный путь, его мечта стала реальностью лишь отчасти", — рассказал Гамбарин.

По его словам, двухсотметровый портрет Кинга выполнен на соевом поле, с которого еще осенью сняли урожай. Изображение просуществует еще неделю, после чего на этой земле будет заново засеяна соя или кукуруза.

Итальянский художник Дарио Гамбарин на тракторе изобразил на поле под итальянской Вероной двухсотметровый портрет северокорейского лидера Ким Чен Ына с надписью Опасность на английском языке
© Фото : Дарио Гамбарин
На соевом поле в Италии появился двухсотметровый портрет Ким Чен Ына

В июле прошлого года итальянец "нарисовал" на поле портрет президента России Владимира Путина. Российский лидер пришел на смену изображению президента США Дональда Трампа, которое Гамбарин сделал после сбора урожая в конце прошлого года. Еще одной работой художника стал двухсотметровый портрет северокорейского лидера Ким Чен Ына с надписью "Опасность" на английском языке.

Дарио Гамбарин стал известен несколько лет назад благодаря своему искусству "рисовать" огромные портреты мировых лидеров и символические послания на тему значимых глобальных событий. Холстом ему служит поле, а кистью и красками — трактор и плуг. Героями его произведений в разное время становились бывший президент США Барак Обама, лидер кубинской революции Фидель Кастро, папа Римский Франциск и другие политики и знаменитости.

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