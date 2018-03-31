Россия осудила применение силы против гражданского населения в секторе Газа

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия решительно осуждает неизбирательное применение силы против гражданского населения в секторе Газа, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. В ходе столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа погибли по меньшей мере 17 палестинцев, около 1,5 тысячи получили ранения. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.

Как напомнили в МИД, палестинское руководство объявило о своих планах организовать массовое общественное мероприятие "Великий марш возвращения" с 30 марта по 15 мая. Цель этой акции протеста — поддержать право на возвращение палестинских беженцев. В свою очередь израильские власти усилили военное присутствие на границе сектора, подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

"Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших палестинцев, пожелания быстрого выздоровления пострадавшим в ходе столкновений на границе между сектором Газа и Израилем. Решительно осуждаем неизбирательное применение силы против гражданского населения", — говорится в комментарии.

Москва призывает стороны воздержаться от шагов, которые могут привести "к дополнительному нагнетанию напряженности и ухудшению ситуации".

"Резкое обострение обстановки на границе Израиля и сектора Газа вновь подтверждает необходимость срочной активизации усилий мирового сообщества по возобновлению поиска справедливого палестино-израильского урегулирования на общепризнанной международно-правовой основе", — отмечается в комментарии.