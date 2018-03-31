СБУ начала расследование против УПЦ Московского патриархата

Верующие во время молебна на Украине. Архивное фото

Верующие во время молебна на Украине. Архивное фото

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости. Служба безопасности Украины начала расследование против Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) из-за "поддержки ополченцев" и "антиукраинской деятельности". Об этом сообщает информагентство "Вчасно" со ссылкой на заявления полковников СБУ Валерия Удовиченко и Юлии Лапутиной.

По их словам, расследование идет на всей территории страны. В СБУ утверждают, что представители духовенства якобы участвуют в "террористической деятельности", а российские спецслужбы используют храмы УПЦ МП для "разведывательной операции".

Сотрудники спецслужбы проводят научные экспертизы, собирают доказательства и опрашивают свидетелей, а также исследуют церковную литературу "на предмет наличия манипулятивных текстов", заявила Лапутина.

Представители СБУ привели примеры "антиукраинской деятельности" — так, по их словам, в 2014 году монахи Свято-Успенской Святогорской лавры якобы разместили на обратной стороне иконы Божией матери "новую молитву пророссийского содержания и раздавали ее на пасхальные праздники". Кроме того, утверждают в спецслужбе, в том же году ополченцы в Славянске получили убежище в одной из церквей УПЦ МП.

"Фактически храмы УПЦ МП стали ячейками, на которые опирались в своей деятельности против Украины", — заявил Удовиченко.

Сейчас на Украине действуют несколько церквей православного обряда: признанная всеми поместными православными церквями мира УПЦ МП, самопровозглашенная УПЦ Киевского патриархата, Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ), а также Украинская греко-католическая церковь. В последние годы УПЦ МП испытывает серьезное давление — неоднократно сообщалось о притеснениях священников и захватах храмов.