В Тегеране раскритиковали саудовского принца за слова о возможной войне

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Официальный представитель иранского МИД Бахрам Касеми раскритиковал наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана Аль Сауда за слова о возможном военном конфликте с Тегераном через 10-15 лет, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства Ирана.

"Этот неопытный парвеню, принимающий желаемое за действительное и мечтающий о войне, либо не знает, что такое война, либо не изучал историю, либо, к сожалению, не проконсультировался с мудрым человеком", — приводятся слова Касеми на сайте ведомства. Заявления наследного принца также названы на сайте "дерзкими и бессмысленными".

Ранее наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью газете Wall Street Journal предупредил о возможности военного конфликта с Ираном через 10-15 лет, призвав международное сообщество к более жестким санкциям против Тегерана, чтобы избежать военного противостояния в регионе.

В настоящий момент дипломатические отношения между Саудовской Аравией и Ираном разорваны. Кроме того, Эр-Рияд неоднократно обвинял Тегеран в незаконной поставке вооружения, в том числе ракет, повстанцам в Йемене, что иранские власти категорически отрицают. В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла", с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Власти с воздуха и на земле поддерживает арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, в ответ на что хуситы регулярно пускают ракеты в сторону саудовской территории.