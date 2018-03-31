МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Россия после инцидента с самолетом "Аэрофлота" в Лондоне может применить аналогичные меры в отношении британских авиаперевозчиков, сообщили РИА Новости в Минтрансе.

В ведомстве также заявили, что координационный центр по авиабезопасности направит в Великобританию запрос о причинах проверки российского самолета.

"В случае отсутствия объяснений российская сторона будет расценивать данные действия в отношении нашего самолета неправомерными, а также оставляет за собой возможность аналогичных действий в отношении британских авиаперевозчиков", — говорится в сообщении.

Накануне британская полиция и таможня провели в аэропорту Хитроу досмотр самолета "Аэрофлота", который готовился принять пассажиров рейса Лондон — Москва. По словам капитана воздушного судна, они якобы искали запрещенные предметы, но не объяснили причины осмотра и не составили акт. При этом они потребовали, чтобы экипаж покинул самолет, хотя это запрещено правилами. В результате переговоров с участием представителя российского посольства капитан остался в кабине на время досмотра, хотя полностью контролировать его не мог.

Российское посольство в Лондоне направило в британский МИД ноту, потребовав объяснений.