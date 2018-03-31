Народная милиция ЛНР заявила о пулеметном обстреле со стороны силовиков

Ситуация в ДНР и ЛНР. Март 2018 (302)

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе. Архивное фото

ЛУГАНСК, 31 мар — РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из пулеметов по позициям Народной милиции в районе населенного пункта Калиново, заявил РИА Новости официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

В пятницу в Донбассе вступило в силу новое, "пасхальное" перемирие, однако стороны конфликта уже обвинили друг друга в обстрелах.

"Уже вторые сутки подряд ВСУ нарушают условия "Пасхального перемирия". Так в 09.30 со стороны Новозвановки открывался огонь из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по позициям НМ ЛНР в районе Калиново", — заявил Марочко.

По предварительным данным, пострадавших нет.