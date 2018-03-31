Израильские военные подтвердили данные о крушении беспилотника в Ливане

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 мар — РИА Новости. Израильские военные признали, что их беспилотный летательный аппарат разбился на юге Ливана, и объяснили крушение техническими неполадками.

Тип и назначение дрона армейская пресс-служба не уточняет.

"Минувшей ночью беспилотный летательный аппарат упал на открытой местности в южном Ливане из-за технической неполадки", — говорится в сообщении.

Военные добавили, что проводят проверку обстоятельств происшествия и не видят угрозы попадания ценной информации во вражеские руки.

На юге Ливана действует поддерживаемое Ираном шиитское движение "Хезболлах", которое израильтяне считают одним из своих основных противников в регионе.