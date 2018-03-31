Поп-музыканты из Южной Кореи вылетели в КНДР для участия в концертах

ТОКИО, 31 мар – РИА Новости. Делегация южнокорейских поп-музыкантов, спортсменов и журналистов в составе 120 человек вылетела в субботу из международного аэропорта Кимпхо в Сеуле в КНДР.

По данным агентства Ренхап , в составе делегации – уже известный в Пхеньяне певец Чо Ён Пхиль, певицы Чон Ин и Со Хён, группа Red Velvet. Концерты пройдут в воскресенье в Восточнопхеньянском большом театре, вмещающем 1,5 тысячи зрителей, и во вторник в спорткомплексе "Рюгён" имени Чон Чжу Ёна, основателя южнокорейской промышленной группы Hyundai, рассчитанном на 12 тысяч мест.

Кроме этого в ходе визита делегации должны состояться показательные выступления команды южнокорейских спортсменов по тхэквондо. Передовая группа по подготовке к выступлениям музыкантов и спортсменов вылетела в Пхеньян 29 марта.

Концерты поп-музыкантов из Южной Кореи в КНДР пройдут впервые с 2005 года, когда в Пхеньяне выступил Чо Ён Пхиль.

Договоренность о гастролях южнокорейских музыкантов была достигнута 20 марта на фоне подготовки Южной Кореи и КНДР к проведению саммита между президентом Республики Корея и лидером КНДР.

Встреча Мун Чжэ Ина и Ким Чен Ына должна пройти 27 апреля в пункте переговоров Пханмунджом в демилитаризованной зоне между двумя корейскими государствами. На фоне подготовки к межкорейским переговорам ранее на этой неделе лидер КНДР 25-28 марта вместе с супругой совершил неофициальный визит в Китай. Поездка стала первым зарубежным визитом Ким Чен Ына после прихода к власти в 2011 году.