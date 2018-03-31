РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

"Логово шпионов": Британия задумалась о закрытии торгпредства России

Сюжет:
Массовая высылка российских дипломатов (536)
06:5131.03.2018
740659
© РИА Новости / Алекс МакнотонПерейти в фотобанкЛондон. Архивное фотоЛондон. Архивное фото
© РИА Новости / Алекс Макнотон
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Лондон рассматривает вопрос о закрытии торгового представительства России в Лондоне, пишет Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, торгпредство якобы является "логовом шпионов", и Великобритания намерена рассмотреть вопрос его "ликвидации".

"Дело Скрипаля"

Четвертого марта в городе Солсбери найдены без сознания бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Обоих госпитализировали. По версии британской стороны, Скрипалей отравили веществом А234, получившее на Западе название "Новичок", якобы соответствующее названию проекта в Советском Союзе.

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
NYT: советники Трампа настаивают на новых мерах против России
Лондон незамедлительно обвинил Москву в причастности к инциденту и объявил о высылке 23 российских дипломатов и о заморозке двусторонних контактов на высшем уровне. Россия отвергла необоснованные обвинения британской стороны, назвав их бездоказательными и объявила о зеркальных контрмерах. Москва также выслала 23 британских дипломата из России и отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, МИД предписал остановку деятельности Британского совета на територии России.

Позже "из солидарности" к высылке российских дипломатов присоединились ряд стран Евросоюза, Норвегия, США, Канада, Украина и несколько других государств. Россия также ответила зеркально.

Однако звучали и категорические отказы в таких мерах. Так, Австрия заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.

Самые страшные отравляющие вещества
© Инфографика
Самые страшные отравляющие вещества

"Очередная провокация Лондона"

В пятницу британская полиция задержала для обыска на три часа рейс "Аэрофлота" из аэропорта "Хитроу" в "Шереметьево". При этом, правоохранители не предъявили никаких оснований для таких мер, а всех пассажиров самолета обязали покинуть борт.
Вылет состоялся лишь в 22.55 мск вместо 17.15 (19.15 мск). В 1.17 мск самолет приземлился в "Шереметьево".

Полицейское оцепление рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери. 19 марта 2018
© REUTERS / Peter Nicholls
Скрипаль без истерики: кому это было выгодно
Инцидент вскоре вызвал реакцию российской стороны. Так, посольство России в Лондоне обвинило Британию в очередной провокации и направило в Форин-офис ноту с требованиями разъяснить причины досмотра.

"Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты", — заявили в ведомстве.

Полицейские в Солсбери, рядом с местом, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь
© REUTERS / Peter Nicholls
Вы не поверите: это сделал Кремль. Самые абсурдные обвинения против России
Также, по мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, Лондон пытался "спасти репутацию" подобными действиями.

"Мы не исключаем, что эта очередная провокация понадобилась властям Великобритании для того, чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым "делом Скрипалей", — заявила Захарова.

Помимо этого, официальный представитель МИД призвала мировое сообщество обратить внимание на "безответственное поведение Лондона".

Какие страны высылают российских дипломатов
© РИА Новости, Инфографика
Перейти в фотобанк
Высылка российских дипломатов и ответные шаги
Комментировать
В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
korshunov7878
а не пора ли оставить на территории России только их посла?
07:04
31.03.2018
ОтветитьНе отвечать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена