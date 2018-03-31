"Логово шпионов": Британия задумалась о закрытии торгпредства России

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Лондон рассматривает вопрос о закрытии торгового представительства России в Лондоне, пишет Telegraph со ссылкой на источники.
По словам собеседников газеты, торгпредство якобы является "логовом шпионов", и Великобритания намерена рассмотреть вопрос его "ликвидации".
"Дело Скрипаля"
Четвертого марта в городе Солсбери найдены без сознания бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Обоих госпитализировали. По версии британской стороны, Скрипалей отравили веществом А234, получившее на Западе название "Новичок", якобы соответствующее названию проекта в Советском Союзе.
Позже "из солидарности" к высылке российских дипломатов присоединились ряд стран Евросоюза, Норвегия, США, Канада, Украина и несколько других государств. Россия также ответила зеркально.
Однако звучали и категорические отказы в таких мерах. Так, Австрия заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.
"Очередная провокация Лондона"
В пятницу британская полиция задержала для обыска на три часа рейс "Аэрофлота" из аэропорта "Хитроу" в "Шереметьево". При этом, правоохранители не предъявили никаких оснований для таких мер, а всех пассажиров самолета обязали покинуть борт.
Вылет состоялся лишь в 22.55 мск вместо 17.15 (19.15 мск). В 1.17 мск самолет приземлился в "Шереметьево".
"Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты", — заявили в ведомстве.
"Мы не исключаем, что эта очередная провокация понадобилась властям Великобритании для того, чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым "делом Скрипалей", — заявила Захарова.
Помимо этого, официальный представитель МИД призвала мировое сообщество обратить внимание на "безответственное поведение Лондона".