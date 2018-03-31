"Логово шпионов": Британия задумалась о закрытии торгпредства России

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Лондон рассматривает вопрос о закрытии торгового представительства России в Лондоне, пишет Telegraph со ссылкой на источники.

По словам собеседников газеты, торгпредство якобы является "логовом шпионов", и Великобритания намерена рассмотреть вопрос его "ликвидации".

"Дело Скрипаля"

Четвертого марта в городе Солсбери найдены без сознания бывший полковник ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Обоих госпитализировали. По версии британской стороны, Скрипалей отравили веществом А234, получившее на Западе название "Новичок", якобы соответствующее названию проекта в Советском Союзе.

Лондон незамедлительно обвинил Москву в причастности к инциденту и объявил о высылке 23 российских дипломатов и о заморозке двусторонних контактов на высшем уровне. Россия отвергла необоснованные обвинения британской стороны, назвав их бездоказательными и объявила о зеркальных контрмерах. Москва также выслала 23 британских дипломата из России и отозвала разрешение на открытие консульства Великобритании в Санкт-Петербурге. Кроме того, МИД предписал остановку деятельности Британского совета на територии России.

Позже "из солидарности" к высылке российских дипломатов присоединились ряд стран Евросоюза, Норвегия, США, Канада, Украина и несколько других государств. Россия также ответила зеркально.

Однако звучали и категорические отказы в таких мерах. Так, Австрия заявила о необходимости поддержания диалога с Россией.

"Очередная провокация Лондона"

В пятницу британская полиция задержала для обыска на три часа рейс "Аэрофлота" из аэропорта "Хитроу" в "Шереметьево". При этом, правоохранители не предъявили никаких оснований для таких мер, а всех пассажиров самолета обязали покинуть борт.

Вылет состоялся лишь в 22.55 мск вместо 17.15 (19.15 мск). В 1.17 мск самолет приземлился в "Шереметьево".

Инцидент вскоре вызвал реакцию российской стороны. Так, посольство России в Лондоне обвинило Британию в очередной провокации и направило в Форин-офис ноту с требованиями разъяснить причины досмотра.

"Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты", — заявили в ведомстве.

Также, по мнению официального представителя МИД Марии Захаровой, Лондон пытался "спасти репутацию" подобными действиями.

"Мы не исключаем, что эта очередная провокация понадобилась властям Великобритании для того, чтобы любыми способами спасти свою капитально подорванную репутацию в связи с так называемым "делом Скрипалей", — заявила Захарова.

Помимо этого, официальный представитель МИД призвала мировое сообщество обратить внимание на "безответственное поведение Лондона".