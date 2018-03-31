"Конгресс русских американцев" написал письмо Трампу

ВАШИНГТОН, 31 мар – РИА Новости. Американская общественная организация "Конгресс русских американцев" направила открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором выразила разочарование состоянием российско-американских отношений и обеспокоенность дискриминацией, с которой сталкиваются русские в этой стране.

"Мы не поддерживаем нынешний курс российско-американских отношений. Он не может привести ни к чему хорошему. Это стало серьезным препятствием для конструктивного диалога. Более того, эта одиозная риторика против России порождает ненависть ко всем россиянам. Пять миллионов русских американцев, проживающих в этой стране, вынуждены нести на себе бремя последствий этих безрассудных слов и действий. Русские американцы столкнулись с серьезной дискриминацией", — говорится в письме, направленном от имени главы организации Наталии Сабельник.

По ее словам, "падение в пучину русофобии" не отвечает интересам США.

Кроме того, в организации фактически обвинили Трампа в неисполнении своих предвыборных обещаний улучшить российско-американские отношения. "Почти 90% американцев проголосовали за Вас в надежде, что вы восстановите отношения с Россией и отмените (антироссийские) санкции. Сегодня, похоже, вы отказываетесь от своего предвыборного обещания улучшить двусторонние отношения", — отмечается в обращении.

В послании также осуждается высылка российских дипломатов из США под предлогом причастности России к отравлению экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Великобритании. В организации отмечают, что делать выводы о причастности России к этому инциденту преждевременно.

"Мы просим Вас остановить развитие новой холодной войны, которая все больше выходит из-под контроля. Нужно остановить санкции против России и начать диалог. К сожалению, чем более хрупкими оказываются связи между Россией и Соединенными Штатами, тем более опасным становится мир на всей нашей планете", — говорится в письме.

"Конгресс русских американцев" был основан в 1973 году, штаб-квартира организации находится в Сан-Франциско.

Ранее власти США потребовали, чтобы 60 российских дипломатов покинули страну, а также закрыли генконсульство РФ в Сиэтле. Решение было принято под предлогом того, что дипломаты якобы занимались шпионажем в США, а также в знак солидарности с властями Великобритании по "делу Скрипаля". В Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.