WP узнала о наличии у США "более жесткого" варианта ответа России

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У США остался в запасе "более жесткий" ответ на мнимую причастность России к "делу Скрипаля", пишет Washington Post со ссылкой на два источника из американской разведки.
Что имелось в виду под "самым жестким" ответом, источники умолчали. Один из них при этом заявил, что американской контрразведке известно о якобы "более чем 40 российских шпионах" в США, которые при этом не были включены в списки.
"Если сейчас надавить со всей силы, и русские действительно ответят, мы будем более ограничены в возможных действиях в будущем. Средний вариант нанесет сильный удар, но при этом мы будем держать кулаки наготове. Президента убедил именно средний вариант", — заявил один из неназванных собеседников издания.
Вашингтон объяснил свои действия мнимой причастностью Москвы к инциденту в Солсбери, где четвертого марта были отравлены экс-офицер ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.