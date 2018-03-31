WP узнала о наличии у США "более жесткого" варианта ответа России

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. У США остался в запасе "более жесткий" ответ на мнимую причастность России к "делу Скрипаля", пишет Washington Post со ссылкой на два источника из американской разведки.

Отмечается, что советники президента США Дональда Трампа предложили ему три варианта ответа, из которых американский лидер выбрал "средний по жесткости", предполагающий высылку 60 российских дипломатов и закрытие консульства России в Сиэтле. "Легкий" вариант предусматривал высылку лишь около 30 сотрудников дипведомств и сохранение консульства в Сиэтле.

Что имелось в виду под "самым жестким" ответом, источники умолчали. Один из них при этом заявил, что американской контрразведке известно о якобы "более чем 40 российских шпионах" в США, которые при этом не были включены в списки.

"Если сейчас надавить со всей силы, и русские действительно ответят, мы будем более ограничены в возможных действиях в будущем. Средний вариант нанесет сильный удар, но при этом мы будем держать кулаки наготове. Президента убедил именно средний вариант", — заявил один из неназванных собеседников издания.

Ранее Вашингтон объявил о высылке 48 сотрудников российского посольства в Вашингтона и 12 — из постпредства России при ООН в Нью-Йорке. Кроме того, американские власти обязали закрыть российское генконсульство в Сиэтле. Москва ответила зеркально: МИД предписал выслать 60 американских дипломатов из России и закрыть генеральное консульство США в Санкт-Петербурге.

Вашингтон объяснил свои действия мнимой причастностью Москвы к инциденту в Солсбери, где четвертого марта были отравлены экс-офицер ГРУ и британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия.