ООН, 31 мар — РИА Новости. Делегация Израиля не присутствует на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в секторе Газа, так как встреча приходится на праздник Песах.

В пятницу Совет Безопасности ООН по инициативе Кувейта проводит открытое заседание по ситуации в секторе Газа в связи со столкновениями с израильскими военными. Отсутствие в зале израильских дипломатов из-за религиозного праздника отметили в своих выступлениях некоторые дипломаты. Постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур принял участие и выступил в СБ с речью после заявлений всех 15 членов Совета.

"Вызывает глубокое сожаление, что Израиль не смог участвовать во встрече по столь важному вопросу. Крайне важно, чтобы Совет Безопасности находил сбалансированный подход ко всем рассматриваемым вопросам. Мы должны были найти решение, которое бы позволило всем сторонам участвовать сегодня", — сказал представитель постпредства США Уолтер Миллер.

За несколько часов до внеочередной встречи Совета постпредство Израиля распространило заявление постпреда страны Данни Данона, в котором дипломат назвал прошедшую демонстрацию "хорошо организованным и внушающим страх собранием, спонсированным ХАМАС" и провокацией. По его словам, ХАМАС использует мирных жителей и детей, умышленно рискуя их жизнями и отправляя их к границе Израиля.