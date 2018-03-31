Генсек ООН призвал расследовать события в Газе

03:5331.03.2018
(обновлено: 03:59 31.03.2018)
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ООН, 31 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал расследовать события в палестинском секторе Газа, в том числе гибель людей при столкновениях.
"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен столкновениями в секторе Газа между палестинцами, участвовавшими в Великом марше возвращения, и силами безопасности Израиля, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек и большому числу раненых", — заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.
"Генеральный секретарь призывает к независимому и открытому расследованию этих инцидентов", — добавил он.