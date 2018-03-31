Генсек ООН призвал расследовать события в Газе

Обострение палестино-израильского конфликта в 2018 году (109)

ООН, 31 мар — РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал расследовать события в палестинском секторе Газа, в том числе гибель людей при столкновениях.

"Генеральный секретарь глубоко обеспокоен столкновениями в секторе Газа между палестинцами, участвовавшими в Великом марше возвращения, и силами безопасности Израиля, что привело к гибели по меньшей мере 15 человек и большому числу раненых", — заявил заместитель официального представителя генсека Фархан Хак.

"Генеральный секретарь призывает к независимому и открытому расследованию этих инцидентов", — добавил он.