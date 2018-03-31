МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Британское правительство рассмотрит вопрос о закрытии российского торгового представительства в Лондоне в связи с "делом Скрипалей", сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники.

Собеседники издания заявили, что торгпредство — "логово шпионов", а его ликвидация "это то, что мы рассмотрим".

США, несколько стран ЕС, Канада, Норвегия, Украина и ряд других государств приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери, где 4 марта были отравлены Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает. Кроме того, США закрыли российское генконсульство в Сиэтле. Россия приняла зеркальные меры.