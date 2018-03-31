ООН призвала Израиль к сдержанности после протестов в секторе Газа

ООН, 31 мар — РИА Новости. ООН призвала силы безопасности Израиля соблюдать сдержанность после протестов в секторе Газа, с таким заявлением выступил помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун.

"Сила должна использоваться только в крайнем случае, а случаи гибели людей должны быть расследованы властями. В этой связи мы продолжаем призывать силы безопасности Израиля соблюдать максимальную сдержанность, чтобы избежать жертв", — сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.