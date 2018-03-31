Россия готова предоставить площадку для встречи лидеров Израиля и Палестины

ООН, 31 мар — РИА Новости. Россия подтверждает готовность принять лидеров Израиля и Палестины для переговоров, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков после столкновений в Газе.

Выступая на экстренном заседании Совета Безопасности ООН Сафронков отметил, что ближневосточное урегулирование "должно строиться на общепризнанной международно-правовой основе, включающей соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН и Арабскую мирную инициативу". "Подтверждаем готовность предоставить российскую площадку для встречи палестинского и израильского лидеров", — отметил российский дипломат.

В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. В ходе столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа погибли по меньшей мере 17 палестинцев, около 1,5 тысячи получили ранения. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.