Россия готова предоставить площадку для встречи лидеров Израиля и Палестины

ООН, 31 мар — РИА Новости. Россия подтверждает готовность принять лидеров Израиля и Палестины для переговоров, заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Владимир Сафронков после столкновений в Газе.
В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. В ходе столкновений с израильскими военными вдоль границы сектора Газа погибли по меньшей мере 17 палестинцев, около 1,5 тысячи получили ранения. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.