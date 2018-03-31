Таможенники не имели права досматривать самолет, заявил капитан

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Досматривавшие российский лайнер в Лондоне таможенники не имели на это права, проверять борт могут лишь три ведомства, заявил капитан воздушного судна Виталий Митрофанов.

"Они представились как Border Force, то есть таможенная служба… У меня LBA (немецкая служба воздушного движения) может досматривать — Германия, может досматривать самолет SAFA (европейская программа безопасности воздушных судов) и Росавиация… Это не вписывалось вообще ни в какие рамки", — сказал капитан.

Его выступление транслировалось в эфире телеканала "Россия 24".