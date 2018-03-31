ООН, 31 мар — РИА Новости. В ООН опасаются ухудшения ситуации в секторе Газа в ближайшие дни, заявил помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун.

"В течение дня департамент ООН по вопросам безопасности находится на связи с силами безопасности Палестины и Израиля, и мы продолжим этим заниматься, так как в следующие шесть недель ожидаются новые демонстрации. Есть опасения, что ситуация может ухудшиться в ближайшие дни", — заявил он на заседании Совета Безопасности ООН.