Представитель Палестины при ООН отметил рост числа погибших в секторе Газа

ООН, 31 мар — РИА Новости. Количество погибших при столкновении с силами безопасности Израиля в секторе Газа возросло до 17 человек, сообщил постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур.
Совет Безопасности ООН позже проведет заседание в связи с обострением ситуации в секторе Газа.
Ранее постоянный наблюдатель Палестины при ООН Рияд Мансур призвал Совет Безопасности ООН осудить действия Израиля в секторе Газа и защитить палестинцев.
В пятницу началась серия массовых антиизраильских выступлений под общим названием "Великий марш возвращения", который планируется продолжать до середины мая. Израильтяне применяют огнестрельное оружие против наиболее агрессивных участников многотысячной акции протеста.