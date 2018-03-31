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Организаторы рассказали о проведении "Бессмертного полка" в Сиэтле

01:4531.03.2018
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CC BY 2.0 / Tiffany Von Arnim / Downtown SeattleВид на город Сиэтл в США. Архивное фотоВид на город Сиэтл в США. Архивное фото
CC BY 2.0 / Tiffany Von Arnim / Downtown Seattle

СИЭТЛ, 31 мар — РИА Новости, Михаил Тургиев. Акция "Бессмертный полк" в Сиэтле в 2018 году впервые будет совмещена с памятным фестивалем, ожидается на 50% больше участников, чем в прошлом году, сообщил в пятницу РИА Новости один из организаторов акции Сергей Гладыш.

Генеральное консульство Российской Федерации в Сиэтле. Архивное фото
© РИА Новости / Меган Джонсон
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ФБР посетило организаторов акции "Бессмертный полк" в Сиэтле
"В этом году у нас мероприятие будет более масштабным. К самому шествию "Бессмертного полка" присоединяется фестиваль сразу после. Это памятный фестиваль "Победа одна на всех". Там будут выступать творческие коллективы нашего города, приедут русские коллективы с Аляски, из Орегона", — сказал он.

По его словам, в 2016 году в марше принимали участие 250 человек, в 2017 — около 500, в этом году рассчитывают, что соберется 700-800 человек. Впервые в этом году организаторам деньгами поможет посольство РФ в США.

"Все затраты, связанные с городом, с полицией, с парком мы покрываем сами. Расходы в этом году на полк и на фестиваль совместно составят порядка 14 тысяч долларов. Из этой суммы посольство нам покрывает 5,5 тысячи", — рассказал Гладыш, который возглавляет общественную организацию "Российско-американская инициатива о сотрудничестве".

Победители конкурса Послы Победы – 2017
© пресс-служба ВОД "Волонтеры Победы"
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По его словам, у организации есть спонсоры в местной среде. Прежде всего, это соотечественники, которые владеют бизнесом. Деньги от посольства пойдут на покрытие расходов, связанных с доставкой ветеранов к месту проведения марша, изготовление баннеров, организацию банкеты для ветеранов. Такое использование средств от посольства законом не запрещено, уверяет собеседник агентства.

"Здесь есть ассоциация русскоязычных ветеранов. В нее включены не только ветераны боевых действий, но и ветераны труда. В ней, если мне не изменяет память, осталось два-три ветерана участника боевых действий", — рассказывает он.

Всего же в ассоциации ветеранов около 60 человек. Всех их ждут на мероприятии. По словам Гладыша, ветеранская организация всегда на 9 мая организовывала свой банкет, но в этом году они впервые решили объединиться с акцией "Бессмертный полк" и фестивалем.

Шествие Бессмертный полк в городах России
© РИА Новости / Виталий Аньков
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"Уровень поддержки со стороны города для этого мероприятия достаточно высокий. Это выражается в том, что они очень быстро отвечают на наши запросы, дают рекомендации, как лучше поступить в плане заполнения всех этих форм… Никаких препятствий с их стороны не создается, что для нас уже хорошо", — продолжает активист.

Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие около 12 миллионов человек. После этого было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".

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