Организаторы рассказали о проведении "Бессмертного полка" в Сиэтле

СИЭТЛ, 31 мар — РИА Новости, Михаил Тургиев. Акция "Бессмертный полк" в Сиэтле в 2018 году впервые будет совмещена с памятным фестивалем, ожидается на 50% больше участников, чем в прошлом году, сообщил в пятницу РИА Новости один из организаторов акции Сергей Гладыш.
По его словам, в 2016 году в марше принимали участие 250 человек, в 2017 — около 500, в этом году рассчитывают, что соберется 700-800 человек. Впервые в этом году организаторам деньгами поможет посольство РФ в США.
"Все затраты, связанные с городом, с полицией, с парком мы покрываем сами. Расходы в этом году на полк и на фестиваль совместно составят порядка 14 тысяч долларов. Из этой суммы посольство нам покрывает 5,5 тысячи", — рассказал Гладыш, который возглавляет общественную организацию "Российско-американская инициатива о сотрудничестве".
"Здесь есть ассоциация русскоязычных ветеранов. В нее включены не только ветераны боевых действий, но и ветераны труда. В ней, если мне не изменяет память, осталось два-три ветерана участника боевых действий", — рассказывает он.
Всего же в ассоциации ветеранов около 60 человек. Всех их ждут на мероприятии. По словам Гладыша, ветеранская организация всегда на 9 мая организовывала свой банкет, но в этом году они впервые решили объединиться с акцией "Бессмертный полк" и фестивалем.
Акция "Бессмертный полк" проводится в День Победы в России и других странах. Это шествие, во время которого люди несут фотографии своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Впервые такая акция состоялась в Томске. В 2015 году в шествии "Бессмертного полка" по всей России приняли участие около 12 миллионов человек. После этого было создано общероссийское общественное гражданско-патриотическое движение "Бессмертный полк России".