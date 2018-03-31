Родственник принца Уильяма подозревается в изнасилованиях, сообщили СМИ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Правоохранительные органы Франции задержали по подозрению в изнасилованиях британского мультимиллионера Дэвида Мэттьюза, известного в королевстве, в том числе, родственными связями с герцогом и герцогиней Кембриджскими, сообщает газета Daily Mail.

Сын Мэттьюза Джеймс и принц Уильям женаты на сестрах — Пиппе и Кейт Миддлтон.

По данным издания, мужчина был задержан в Париже в четверг и позднее был отпущен под залог. Причастность Мэттьюза к инцидентам подтвердил полиции свидетель. Как сообщается, речь идет о событиях 1998 и 1999 годов.

Представитель семьи Мэттьюз заявил, что мультимиллионер отрицает выдвинутые обвинения.

Французские власти рассматривают вопрос о предъявлении Мэттьюзу обвинений и передаче дела в суд. Кенсингтонский дворец — резиденция герцога Кембриджского — не прокомментировал эти сообщения.