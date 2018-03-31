Антонов рассказал о готовящемся вылете российских дипломатов из США

ВАШИНГТОН, 31 мар — РИА Новости. Все высылаемые из США российские дипломаты уедут в Москву в субботу, они вылетят двумя рейсами из Вашингтона, сообщил посол России в США Анатолий Антонов.

Он уточнил, что в общей сложности это 171 человек — дипломаты и члены их семей.

"Завтра, 31 марта, все 60 дипломатов (171 человек с семьями), которые объявлены персонами нон грата в США, будут отправлены домой. Москва с пониманием отнеслась к нашим проблемам. Дала нам два самолёта. Один из них залетит буквально на два-три часа в Нью-Йорк. Заберёт оттуда 14 семей. Потом полетит непосредственно в столицу", — сказал он.

"Посольство обеспечило все необходимое, чтобы сбор произошёл организованно. Чтобы люди смогли спокойно собраться", — добавил Антонов.