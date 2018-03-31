Антонов сообщил о перспективах иска по российской дипсобственности в Сиэтле

АНТОНОВ О ВОЗМОЖНОСТИ ИСКА ПО РОССИЙСКОЙ ДИПСОБСТВЕННОСТИ В СИЭТЛЕ: ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ ВСЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ОБЪЕКТУ НАПРАВЛЕНЫ В МОСКВУ

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