Посольство России направило Британии ноту из-за досмотра самолета

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Посольство России в Лондоне обвинило Великобританию в грубой провокации и направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить причины досмотра.

Кроме того, в дипведомстве возмутились, что британские правоохранители проводили досмотр без присутствия экипажа.

"Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты", — заключил представитель посольства.

Также действия Лондона выразили недоумение и российского МИД. Официальный представитель министерства Мария Захарова предположила, что Великобритания с помощью досмотра "пыталась спасти репутацию".

"Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании провести какие-то манипуляции на борту без свидетелей", — заявила Захарова

Помимо этого, официальный представитель МИД призвала мировое сообщество обратить внимание на "безответственно поведение Лондона".

"Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании провести какие-то манипуляции на борту без свидетелей", — сказала она.

Неправомерное задержание

Самолет "Аэрофлота", досмотренный в британском аэропорту "Хитроу", вылетел из Лондона в Москву, сообщается на сайте "Шереметьево".

Как следует из онлайн-табло, самолет вылетел в 22.55 мск, посадка ожидается в 1.26 мск. При этом по расписанию вылет должен был состояться на пять часов раньше — в 17.15 (19.15 мск).

Компания выразила недоумение из-за действий британской полиции. Правоохранительные органы не предоставили никаких оснований для досмотра и не объявила его цели и причину.

"Британская полиция и таможня провели досмотр воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Лондона. "Аэрофлот" выражает недоумение, что не было предоставлено никаких оснований для этого, не объявлена ни цель, ни причина досмотра", — заявили в "Аэрофлоте".

При этом, по словам представителей перевозчика, в момент досмотра пассажиров заставили покинуть самолет. На борту остался лишь командир воздушного суда, которого изолировали в пилотской кабине.

"Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров. В случае если британская сторона предоставит четкие обоснования и объяснения своим действиям, "Аэрофлот" готов к сотрудничеству и совместным действиям, в которых могут быть заинтересованы представители британских властей", — посетовали в авиакомпании.

Ранее, выступая 14 марта в британском парламенте с "обвинительной речью" в адрес РФ, премьер-министр Тереза Мэй заявила, в частности, и о том, что Лондон может ужесточить пограничный контроль и проверку частных самолетов из России и грузов, а также заморозить подозрительные российские госактивы.