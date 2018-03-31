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В мире

Посольство России направило Британии ноту из-за досмотра самолета

01:1531.03.2018
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСамолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фотоСамолет Airbus A330 авиакомпании Аэрофлот. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Аньков
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МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Посольство России в Лондоне обвинило Великобританию в грубой провокации и направило в МИД страны ноту с требованием разъяснить причины досмотра.

Посол Великобритании в России Лори Бристоу у здания МИД РФ. Март 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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У Лондона есть вопросы к России, заявил посол Великобритании

Кроме того, в дипведомстве возмутились, что британские правоохранители проводили досмотр без присутствия экипажа.

"Британцы пытались досмотреть самолет без присутствия экипажа, что категорически запрещается действующими правилами. После прибытия в аэропорт сотрудника посольства и долгих переговоров удалось отстоять участие командира корабля в досмотре. По итогам досмотра англичане отказались предоставить какие-либо письменные документы, в которых была бы указана причина этой акции, ее правовая основа и результаты", — заключил представитель посольства.

Сотрудники посольства РФ в Великобритании провожают высылаемых коллег в Лондоне. 20 марта 2018
© REUTERS / Toby Melville
МИД Британии сожалеет из-за ответных мер России на высылку дипломатов
Также действия Лондона выразили недоумение и российского МИД. Официальный представитель министерства Мария Захарова предположила, что Великобритания с помощью досмотра "пыталась спасти репутацию".

"Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании провести какие-то манипуляции на борту без свидетелей", — заявила Захарова

Помимо этого, официальный представитель МИД призвала мировое сообщество обратить внимание на "безответственно поведение Лондона".
"Поведение британской полиции явно свидетельствует о желании провести какие-то манипуляции на борту без свидетелей", — сказала она.

Неправомерное задержание

Самолет "Аэрофлота", досмотренный в британском аэропорту "Хитроу", вылетел из Лондона в Москву, сообщается на сайте "Шереметьево".

Палатка на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© REUTERS / Peter Nicholls
"Дело Скрипаля" как материал для психоанализа

Как следует из онлайн-табло, самолет вылетел в 22.55 мск, посадка ожидается в 1.26 мск. При этом по расписанию вылет должен был состояться на пять часов раньше — в 17.15 (19.15 мск).

Компания выразила недоумение из-за действий британской полиции. Правоохранительные органы не предоставили никаких оснований для досмотра и не объявила его цели и причину.

"Британская полиция и таможня провели досмотр воздушного судна авиакомпании "Аэрофлот" в аэропорту Лондона. "Аэрофлот" выражает недоумение, что не было предоставлено никаких оснований для этого, не объявлена ни цель, ни причина досмотра", — заявили в "Аэрофлоте".

При этом, по словам представителей перевозчика, в момент досмотра пассажиров заставили покинуть самолет. На борту остался лишь командир воздушного суда, которого изолировали в пилотской кабине.

Сотрудники экстренных служб закрепляют палатку на месте, где был найден Сергей Скрипаль и его дочь в Солсбери
© AP Photo / PA/ Andrew Matthews
МИД Великобритании настаивает на виновности России в отравлении Скрипалей

"Подобные действия со стороны представителей Великобритании абсолютно не соответствуют мировой практике проведения таких досмотров. В случае если британская сторона предоставит четкие обоснования и объяснения своим действиям, "Аэрофлот" готов к сотрудничеству и совместным действиям, в которых могут быть заинтересованы представители британских властей", — посетовали в авиакомпании.

Ранее, выступая 14 марта в британском парламенте с "обвинительной речью" в адрес РФ, премьер-министр Тереза Мэй заявила, в частности, и о том, что Лондон может ужесточить пограничный контроль и проверку частных самолетов из России и грузов, а также заморозить подозрительные российские госактивы.

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В мире
Комментарии
7 пользователей оставили 7 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
drozdov68rus
Ноту? Да вы издеваетесь? Они ей подотрутся и все! Народ вас выбрал и ждет решительных действий! Сколько можно еще сопли жевать? Мы готовы! Мы поддержим!
01:32
31.03.2018
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Roman Zibert
Очередная неумная провокация?
01:48
31.03.2018
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